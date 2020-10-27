الحلبوسي يفتتح أعمال جلسة جديدة للبرلمان

2020/10/27 | 00:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الـــدورة النيابيـــة الرابعـة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـــل التشريعـــي الاول

رئـيـس مـجـلـس الـنـواب

الـسـيـد مـحـمـد الـحـلـبـوسـي

يـفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (١٤)

الثلاثاء ٢٧ / تشرين الأول/ ٢٠٢٠

مجلس النواب - الدائرة الاعلامية

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