هجوم بقنبلة جنوبي تركيا.. وفيديو يظهر اللحظات الأولى

2020/10/27 | 00:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع انفجار في مركز قضاء الاسكندرونة في ولاية هاتاي جنوب تركيا، أثناء مطاردة "إرهابيين اثنين" قاما بهجوم على دورية شرطة في المدينة، حسبما قال والي هاتاي، رحمي دوغان، الاثنين.

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