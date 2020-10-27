البرلمان يصوت على الدوائر المتعددة لنينوى ويؤجل كركوك ويرفع جلسته الى مساء اليوم

2020/10/27 | 00:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، الدوائر المتعددة لمحافظة نينوى فيما قرر تأجيل التصويت على الدوائر المتعددة لمحافظة كركوك الى جلسة يوم الاربعاء المُقبل.

وقال مصدر برلماني في حديث صحفي، ان “مجلس النواب صوت ، اليوم الثلاثاء، على الدوائر المتعددة لمحافظة نينوى، فيما قرر تأجيل التصويت على الدوائر المتعددة لمحافظة كركوك الى جلسة يوم الاربعاء المُقبل”.

وضااف، ان “مجلس النواب قرر رفع جلسته الى هذا اليوم الساعة الخامسة مساءاً”.

وكان مجلس النواب افتتح اعمال جلسته الـ (14) من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الثالثة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب محمد الحلبوسي وحضور 172 نائبا.

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