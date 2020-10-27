2020/10/27 | 00:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – تشهد الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، عدة مواجهات قوية، تقام على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.



ونستعرض لكم في السطور التالية بالمواعيد أبرز صدامات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



اليوم الأول (الثلاثاء) لوكوموتيف موسكو × بايرن ميونيخ – 7.55 م (بتوقيت مكة المكرمة وبغداد) شاختار × إنتر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دوري أبطال أوروبا..



صدامات قوية في الجولة الثانية وكالة الصحافة المستقلة.

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