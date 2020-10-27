البرلمان يصوت على الدوائر المتعددة لنينوى

2020/10/27 | 00:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد في جلسة مجلس النواب العراقي، اليوم 2020/10/27، صوت المجلس على الدوائر المتعددة لمحافظة نينوى فيما قرر تأجيل التصويت على الدوائر المتعددة لمحافظة كركوك الى جلسة يوم الاربعاء المُقبل.وقال مصدر برلماني، ان “مجلس النواب صوت ، اليوم الثلاثاء، على الدوائر المتعددة لمحافظة نينوى، فيما قرر تأجيل التصويت على الدوائر المتعددة لمحافظة …

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