البرلمان يرفع جلسته بعد التصويت على الدوائر المتعددة لنينوى وتأجيل محافظة كركوك

2020/10/27 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، رفع جلسته، بعد تصويته على الدوائر المتعددة لمحافظة نينوى.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب رفع جلسته الى اليوم الساعة الخامسة مساءً، بعدما صوت على الدوائر المتعددة لمحافظة نينوى".واضافت، أن "البرلمان قرر تأجيل التصويت على الدوائر المتعددة لمحافظة كركوك الى جلسة يوم الاربعاء المُقبل".

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