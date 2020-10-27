مجلس النواب يُرفع جلسته الى الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء

2020/10/27 | 00:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أرجأ مجلس النواب، جلسته الى الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء {اليوم}.

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