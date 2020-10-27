قضايا التنظيم ودراسة الواقع - الحزب الشيوعي السوداني

2020/10/27 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحزب_الشيوعي_السوداني اللجنة المركزية مكتب التثقيف المركزي قضايا فكرية (4)سلسلة التثقيف السياسي النظري (7)قضايا التنظيم ودراسة الواقع أكتوبر 2020 المحتويات: 1- قضايا العمل التنظيمي.2- دراسة الواقع.تقديم يسرنا أن نقدم في قضايا فكرية (4) ضمن سلسلة التثقيف السياسي النظري (7) موضوعين عن : قضايا العمل التنظيمي ودراسة الواقع، من إعداد الزميل جمعة.



تأتي أهمية الموضوعين من أنهما ر ......





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