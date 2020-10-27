البرلمان يصوت على الدوائر المتعددة لنينوى ويرفع جلسته الى الساعة الخامسة مساءً

2020/10/27 | 00:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على الدوائر المتعددة لمحافظة نينوىن فيما رفع جلسته الى الساعة الخامسة مساءً.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان المجلس أجل التصويت على الدوائر المتعددة لمحافظة كركوك الى جلسة يوم الاربعاء المُقبل.

واضافت، ان مجلس النواب صوت على الدوائر المتعددة لمحافظة نينوى، لافتة الى ان المجلس قرر رفع جلسته الى هذا اليوم الساعة الخامسة مساءً.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد افتتح اليوم الثلاثاء، اعمال الجلسة رقم (14) بحضور 172 نائبا.

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