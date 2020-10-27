وزارتا الاتصالات والكهرباء تقيمان ورشة عمل للتحول الرقمي الالكتروني

2020/10/27 | 00:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ حازم محمد حبيب

اقامت وزارتا الاتصالات والكهرباء ندوة عمل عن التحول الرقمي الالكتروني الخاص بوزارة الكهرباء .

وفي بداية انطلاق ورشة العمل، قدم المختصون عن المشروع نبذة تعريفية عن البرامج والتطبيقات الخاصة بالمشروع والتسهيلات التي يوفرها المشروع للمواطنين من خلال القضاء على العديد من عمليات الروتين والمراجعات للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بوزارة الكهرباء.

وقدم وزير الاتصالات اركان شهاب احمد الشيباني، ملاحظاته عن المشروع واهميته الكبيرة لوزارة الكهرباء كونها مع تماس كبير بحياة المواطن العراقي، وتحدث عن اهم المشاكل التي تعيق عمل المشروع وفي مقدمتها الامية الالكترونية والفساد، موجهاً شركة الاتصالات بتقديم كل الدعم والاسناد لوزارة الكهرباء وشركاتها العامة لغرض نجاح المشروع .

واشاد الشيباني بالتعاون الكبير بين الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء مع وزارته .

يذكر ان وزارة الاتصالات قد شرعت بتنفيذ البرنامج الحكومي في التحول نحو الحكومة الالكترونية التي اقرت في البرنامج الحكومي.

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