وثيقة: تقسيم الدوائر الانتخابية في نينوى التي أقرّها البرلمان

2020/10/27 | 00:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس"، وثيقة تتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية لمحافظة نينوى وفقا لما أقره مجلس النواب خلال جلسته الرابعة عشرة من الفصل التشريعي الحالي والتي عقدت بعد منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء.





وعقد مجلس النواب جلسته الرابعة عشرة من الفصل التشريعي الحالي، برئاسة الحلبوسي وحضور 168 نائباً.

وجرى في مستهل الجلسة التي لم تستغرق سوى دقائق، تأجيل التصويت على الدوائر المتعددة لمحافظة كركوك الى جلسة الاربعاء المقبل.

كما صوت مجلس النواب على الدوائر المتعددة لمحافظة نينوى.

ورفع جلسته الى الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء.

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