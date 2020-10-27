تعادل مثير بين ميلان وروما في الدوري الإيطالي

2020/10/27 | 01:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – تعادل ميلان مع ضيفه روما بـ3 أهداف لكل فريق، في ختام الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.



وسجل زلاتان إبراهيموفيتش هدفا مبكرا لميلان في الدقيقة الثانية، وجاء الرد من إيدين دزيكو نجم روما في الدقيقة 14.



وأضاف أليكسيس ساليميكرز هدفا ميلان الثاني في الدقيقة 47، وأحرز جوردان فيرتو هدف تعادل […]

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