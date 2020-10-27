البرلمان يصوت على دوائر نينوى ويرجئ كركوك الى جلسة الأربعاء {موسع}

2020/10/27 | 01:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صوت مجلس النواب في جلسته الرابعة عشرة التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏ ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس ‏اليوم ‏الثلاثاء ‏، ‏بحضور 172 نائبا، بالاغلبية على ملحق الدوائر الانتخابية لمحافظة نينوى، وأرجأ التصويت على محافظة كركوك الى الأربعاء.

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