2020/10/27 | 01:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكدت هيأة الحشد الشعبي، عدم وجود أي استهداف لقبر الشهيد ابو مهدي المهندس في النجف الاشرف.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقترحا مقدما من احد النواب بخصوص نقل الجثمان للشهيد القائد ابو مهدي المهندس من مكانه في مقبرة وادي السلام الى ضريح الامام علي (ع).

وتابعت: نود التأكيد على عدم وجود أي استهداف لقبر القائد الشهيد، كما ان القبر يقع في وسط مقبرة وادي السلام وبجوار مرقد امير المؤمنين (ع) ويقصده الالاف يوميا واسبوعيا، لافتة الى ان الشهيد اوصى ان لا يكون مدفنه مميزا عن بقية الشهداء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة الحشد الشعبي تؤكد عدم وجود أي استهداف لقبر الشهيد المهندس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة الحشد الشعبي تؤكد عدم وجود أي استهداف لقبر الشهيد المهندس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).