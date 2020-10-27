الحشد الشعبي: لن ننقل جثمان المهندس إلى ضريح الإمام علي

2020/10/27 | 01:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، بياناً جديداً ردا على مقترح يخص نقل قبر أبو مهدي المهندس، من مقبرة وادي السلام إلى ضريح الإمام علي بالنجف.





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وذكر بيان للهيئة تلقى "ناس"، نسخة منه ليل الإثنين على الثلاثاء، (27 تشرين أول 2020)، أنه تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقترحا مقدما من احد السادة النواب بخصوص نقل الجثمان الطاهر للشهيد القائد ابو مهدي المهندس من مكانه في مقبرة وادي السلام الى ضريح الإمام علي (ع)، نود التأكيد على عدم وجود أي استهداف لقبر القائد الشهيد".

وأضاف البيان "كما ان القبر يقع في وسط مقبرة وادي السلام وبجوار مرقد امير المؤمنين (ع) ويقصده الالاف يوميا واسبوعيا".

وختم بالقول "كما تجدر الإشارة الى ان الشهيد اوصى ان لا يكون مدفنه مميزا عن بقية الشهداء".

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وفرقة الإمام علي: مخلفات من العام 2004

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