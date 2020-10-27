2020/10/27 | 01:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ “من المحن تأتى المنح” ..



لم يتخيل يوماً أن يصبح أول فنان عراقي يرسم بدخان الشموع ، لحظة يأس قادته بالصدفة إلى أنه يمسك بيده شمعة لحرق جميع لوحاته الفنية ، ومن هنا لاحظ دخانها المرتفع كأداة للرسم يقول له شئ ما ، جعله ينتبه ويتوقف عن محو ماضية المتجسد فى تلك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو..



الفنان العراقي مهدي المعلم يكشف لـ “المستقلة” أسرار مرضه مع الرسم بدخان الشموع وكالة الصحافة المستقلة.

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