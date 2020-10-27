خطاب من ترامب للكونغرس بشأن رفع السودان من

2020/10/27 | 01:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر البيت الأبيض، الإثنين، نص خطاب أرسله الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لرئيسة مجلس النواب وقادة لجان، بشأن رفع اسم السودان من "لائحة الدول الراعية للإرهاب"

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