بعد اعلان النتائج النهائية / مهام صعبة تنتظر الرئيس البوليفي الجديد - رشيد غويلب

2020/10/27 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب في مساء الجمعة الفائتة، وبعد خمسة أيام أعلنت الهيئة العليا للانتخابات انتهاء فرز أصوات انتخابات الرئاسة والبرلمان في 18 تشرين الأول الحالي، وفوز مرشح حزب "الحركة من اجل الاشتراكية اليساري لويس آرسي بحصوله على 55،14 في المائة من أصوات الناخبين.



وجاء مرشح اليمين التقليدي ثانيا بحصوله على28،87 في المائة، وحل مرشح اليمين المتطرف ثالثا بحصوله على 13،92 في المائة فقط.



وبهذا حسم السباق الانتخابي من الجول ......





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