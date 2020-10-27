رؤية نقدية للقرآن - عبدالجواد سيد

2020/10/27 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجواد_سيد إلى روح صمويل باتى، مدرس التاريخ إذا لم يكن القرآن وحياً إلهياً ، فماذا يكون إذن ؟ القرآن خطاب سياسى ، فلايوجد مايسمى بالوحى الإلهى ، يوجد إبداع وعبقرية نعم ، ولكن لاتوجد عفاريت تنزل بمكاتيب من السماء ، تحرض الناس على بعضها البعض ، وتدعوهم إلى الجهاد من أجل الخالق المسكين ، الذى لايستطيع الدفاع عن حقه لدى العصاة من البشر؟ ......





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