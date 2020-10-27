2020/10/27 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#عبدالجواد_سيد إلى روح صمويل باتى، مدرس التاريخ إذا لم يكن القرآن وحياً إلهياً ، فماذا يكون إذن ؟ القرآن خطاب سياسى ، فلايوجد مايسمى بالوحى الإلهى ، يوجد إبداع وعبقرية نعم ، ولكن لاتوجد عفاريت تنزل بمكاتيب من السماء ، تحرض الناس على بعضها البعض ، وتدعوهم إلى الجهاد من أجل الخالق المسكين ، الذى لايستطيع الدفاع عن حقه لدى العصاة من البشر؟ ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رؤية نقدية للقرآن - عبدالجواد سيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#عبدالجواد_سيد إلى روح صمويل باتى، مدرس التاريخ إذا لم يكن القرآن وحياً إلهياً ، فماذا يكون إذن ؟ القرآن خطاب سياسى ، فلايوجد مايسمى بالوحى الإلهى ، يوجد إبداع وعبقرية نعم ، ولكن لاتوجد عفاريت تنزل بمكاتيب من السماء ، تحرض الناس على بعضها البعض ، وتدعوهم إلى الجهاد من أجل الخالق المسكين ، الذى لايستطيع الدفاع عن حقه لدى العصاة من البشر؟ ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رؤية نقدية للقرآن - عبدالجواد سيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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