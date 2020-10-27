شذرات خاطفة عن ظاهرة الفقر. - أحمد زوبدي

2020/10/27 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_زوبدي شذرات خاطفة عن ظاهرة الفقر /خلد الفقراء في جميع أنحاء العالم العيد الأممي لمحاربة الفقر ومحاربة عولمة هذه الظاهرة المترتبة عن الطابع الطبقي للمجتمعات وعن أنماط الإنتاج اللامتكافئة التي أودت إلى تسليع البشر وإقصاء كل الفئات الاجتماعية التي لا تتوفر على مصدر للدخل.نسبة الفقر في المغرب تصل إلى 50 في المائة من الساكنة حسب معايير المنظمة العالمية للعمل (OIT) والمعهد الوطني للإحصاء والدراس ......





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