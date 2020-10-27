كاليفورنيا.. أوامر إخلاء بعد اندلاع حريق وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف

2020/10/27 | 02:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السلطات في ولاية كاليفورنيا، الإثنين، أوامر إخلاء لنحو 70 ألف شخص في جنوب الولاية بسبب حريق أدى إلى إصابة عنصري إطفاء بجروح خطيرة

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