جموع الزائرين تحيي ذكرى استشهاد الإمام العسكري {ع}

2020/10/27 | 02:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: علا ثامر

أحيا عشرات آلاف الزائرين، أمس الاثنين، ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري «عليه السلام» في مدينة سامراء المقدسة، وأدت الجموع الذين غصت بهم طرق وشوارع المدينة وساحاتها مراسم زيارة العتبة العسكرية وسط أجواء أمنية وخدمية.وقدمت المواكب خدمات الضيافة والطعام للزائرين على وفق إرشادات مديرية الصحة في المحافظة، بينما فتح أهالي مدينة سامراء بيوتهم لاستقبال الزائرين من مختلف أنحاء العراق، كما أدت المفارز الصحية المنتشرة خارج وداخل المدينة خدمات التوعية ووزعت أجهزة ومواد التعقيم والكمامات الى جانب العلاجات الطبية وإسعاف الحالات الحرجة.

الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة الشيخ ستار المرشدي، ذكر أن العتبة العسكرية ومنذ مدة أجرت عدة اجتماعات أمنية وإدارية وخدمية لغرض إنجاح الزيارة لمناسبة استشهاد الامام الحسن العسكري «عليه السلام».

إلى ذلك، قال المهندس كريم كاظم مدير عام الشركة المسافرين والوفود التابعة الى وزارة النقل لـ»الصباح»: إن «الوزارة أعدت خطة متكاملة لعمليات النقل بتوجيه من وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي، لتنظيم جهد النقل خلال الزيارة وإعادة الزائرين بعد انتهائها، وتم تجهيز 100 باص ذات الطابقين من يوم السبت الماضي تمت المباشرة من خلالها بنقل الزائرين من بغداد صوب مدينة سامراء المقدسة لنقل وخدمة زوار الامام الحسن العسكري (عليه السلام) داخل قطوعات مدينة سامراء، كما تم إرسال مفارز إدارية وفنية ترافق أسطول الشركة خلال أيام الزيارة، للحفاظ على الانسيابية خلال أوقات الذروة», منوها الى أنه «تمت زيادة عدد الباصات عن العام الماضي الذي خصصت فيه 75 باصا» .

في السياق نفسه، أفاد مدير عام إدارة شركة النقل الخاص كريم الجابري أنه “تمت تهيئة أكثر من 2700 مركبة مختلفة السعات من خلال قسمي الرصافة الاولى والكرخ، لنقل الزائرين مع تهيئة ساحات لإيواء المركبات الشركة، فضلاً عن الزج بآلاف المركبات الخاصة من خلال قسمي الرصافة الاولى والكرخ لتوفير أفضل الخدمات للزائرين الكرام، بالتنسيق مع العتبة المقدسة لتنظيم تسيير المركبات خدمة للزائرين” .

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