تنسيق حكومي نيابي بشأن ملف المزارع العراقية خارج البلاد

2020/10/27 | 03:21 - المصدر: الصباح

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بغداد : الصباح

تعقد وزارتا التجارة والخارجية؛ اجتماعا مرتقبا لمناقشة ملف المزارع العراقية في دول العالم، بالتنسيق مع لجنة النزاهة النيابية.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، لـ"واع": إن "اتصالات أجريت مع الكثير من الذين كانوا يعملون في دوائر الدولة في النظام المباد من مديرين عامين استحصلت من خلالها معلومات مكثفة بشأن ملف المزارع العراقية في الخارج".

واشارت الى أن "لقاءً قريباً مع وزارتي الخارجية والتجارة لمتابعة هذا الملف واطلاع الرأي العام بتفاصيلها".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، قد طالب في الأسبوع الماضي، وزارتي الخارجية والمالية بالتحقق من جميع الممتلكات والمزارع العراقية الموجودة في دول العالم.

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