مقترح لبيع 20 ألف دولار لأغراض السفر والعلاج

2020/10/27 | 03:21 - المصدر: الصباح

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بغداد : الصباح

اقترحت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية بيع العملة الصعبة لأغراض السفر والعلاج بالسعر الرسمي وبكمية 20 ألف دولار وفق ضوابط يضعها البنك المركزي العراقي.

وقال عضو اللجنة النائب عبد السلام المالكي، في تصريح صحفي: ان "هناك عدداً من الخطوات نقترح على الجهات ذات العلاقة متابعتها وتطبيقها بشأن نافذة بيع العملة ومنها ان تكون حصة المصرف للحوالات النقدية الخارجية مليون دولار شهريا، وان يكون تحويل المبالغ بواسطة اعتماد مستندي وفق الأعراف

الدولية".

واضاف "يجب ان يكون هناك بيع للعملة الصعبة لأغراض السفر والعلاج وغيرها للأشخاص وبكمية تحدد من قبل البنك المركزي كان تكون 20 ألف دولار وفق ضوابط يضعها البنك".

كما اقترح ان "تكون عمليات البيع لأغراض التسوق الالكتروني والبطاقات الالكترونية الفيزا والماستر باعتماد سعر البيع الرسمي للدولار، مع ضرورة متابعة عمليات التحويل

المالي".

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