النفط تحقق خطوات متقدمة مع الشركات العالمية

2020/10/27 | 03:21 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد : واع

أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، أن الاتفاقات والتفاهمات الأخيرة مع الشركات العالمية من الممكن أن تؤدي لزيادة مساحة العمل والإنتاج واستقطاب الاستثمارات الخارجية في العراق.

وأضاف في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "إحدى العلامات المهمة للانتقال بالاقتصاد العراقي الى مرحلة جديدة، من خلال توظيف هذه الاستثمارات في النهوض بالصناعات الوطنية المرتبطة بالنفط والطاقة وفق أحدث الاساليب والنظم والآليات الاقتصادية والتقنيات الحديثة".

وتابع عبد الجبار، أن "هذه الخطوات سوف تؤدي الى تنشيط جميع القطاعات المرتبطة بذلك، ولاسيما مشاريع استثمار الغاز الحر والمصاحب والصناعات البتروكيمياوية والطاقة النظيفة والبديلة، فضلاً عن توفير الآف فرص العمل للعراقيين".

وفيما يخص الجولة الأوروبية الأخيرة، أشار وزير النفط الى أن "اللقاءات التي جمعتنا بالشركات العالمية ومع المستثمرين الكبار بقطاع الطاقة العراقي، ولاسيما شركة(BP) تهدف الى زيادة مساحة العمل في حقل الرميلة وتنويع وزيادة حجم الاستثمارات والتعجيل بمشاريع استثمار الغاز المصاحب، وكذلك الحال بالنسبة لشركات أكسون موبيل، وأيني، وكاز بروم وغيرها والتي ترغب أيضاً بزيادة حجم التعاون والاستثمار في مشاريع أخرى، فضلاً عن التواصل بمشاورات مهمة مع شركة توتال الفرنسية بشأن الاستثمار في مشاريع قطاع الغاز".

ولفت إلى أن "الوزارة تعمل على بناء وتعزيز علاقات ستراتيجية مع دول وشركات رصينة تمتلك القدرة المالية والتكنولوجيا الحديثة تسهم في بناء الصناعة الوطنية، وتعزز من قدراته الاقتصادية والتنموية"، كاشفاً عن "تحقيق خطوات إيجابية متقدمة مع دول وشركات الاتحاد الأوروبي وشركة شيفرون الاميركية وغيرها".

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