2020/10/27 | 03:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوريا..تجدد القصف الروسي على منطقة "خفض التصعيد"

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