الكاظمي يبحث مع مبعوث بوتين {التعاون} بين بغداد وموسكو

2020/10/27 | 03:54 - المصدر: الصباح

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بغداد : الصباح

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس الاثنين، مع مبعوث الرئيس الروسي تعزيز التعاون بين العراق وروسيا.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية، الكسندر لافرنتييف، برفقة رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون وزارة الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف".

ونقل المبعوث الخاص تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الى الكاظمي، وتطلع القيادة الروسية الى افضل العلاقات

بين البلدين.

واضاف ان "الكاظمي بحث مع المبعوث الروسي العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو، وتعزيز التعاون المشترك على مختلف الصعد، كذلك مناقشة سبل التعاون في مجال تحقيق الاستقرار على المستوى الإقليمي، وفق سياسات ترتكز على الحكمة والحوار".

وتابع انه "جرى خلال اللقاء أيضا، بحث تعزيز التعاون المشترك، في مجال مكافحة الإرهاب الذي تمثله عصابات داعش الإرهابية ، فضلا عن مناقشة التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تسهيل عودة النازحين واللاجئين، الى مناطق سكناهم، وتهيئة المناخات المناسبة، التي تحول دون عودة وانتشار الأفكار المتطرفة".

وأكد الكاظمي للمبعوث الروسي، أن "الطموح في مستوى العلاقات بين العراق وروسيا الاتحادية، أكبر من الواقع الحالي لها"، معربا عن تطلعه الى "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، وتبادل الزيارات، على الرغم من المحددات التي تفرضها حاليا جائحة

كورونا".

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