1450 قطعة أرض لأسر شهداء وجرحى ذي قار

2020/10/27 | 03:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الناصرية : حازم محمد حبيب

وزعت محافظة ذي قار 1450 قطعة أرض بيناسر شريحتي الشهداء والجرحى من المسجلين في مؤسسة الشهداء.

وقال مدير بلدية الناصرية كاظم الصافي: إن "ديوان المحافظة وبلدية الناصرية وزعا قطع الأراضي بين شريحتي الشهداء والجرحى في مركز مدينة الناصرية وفاءً لشهدائنا الأبرار واسرهم الكريمة ولجرحانا الأبطال"، وبين أن "البلدية أكملت تصفير جميع المعاملات الموجودة في بلدية الناصرية وتوزيعها جميعاً بين مستحقيها من شريحتي الشهداء والجرحى".



ونوه الصافي، الى أنه "ستكون هناك وجبات أخرى من قطع الأراضي توزع بين جميع الشرائح المشمولة بتوزيع قطع الأراضي، وبنظام النقاط والمفاضلة خدمة لأبناء مدينتنا الحبيبة".



من جانبه، أكد محافظ ذي قار ناظم الوائلي، أنه "جرى توزيع الوجبة الجديدة من الأراضي حسب القانون"، وأضاف أنه وجه الدوائر المعنية "بتسهيل إجراءات منح قطع الأراضي السكنية لهذه الاسر الكريمة التي قدمت فلذات أكبادها فداءً للوطن، وجادت بهذه الكوكبة الخيرة من أبناء العراق الشجعان".

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