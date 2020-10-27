8500 لاجئ فلسطيني في بغداد

2020/10/27 | 03:54 - المصدر: الصباح

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بغداد : الصباح

قالت وزيرة الهجرة ايفان فائق جبرو، امس الاثنين، ان هناك 8500 لاجئ فلسطيني يعيشون في بغداد، بينما اكدت تشكيل لجان وزارية لتقييم احتياجات اللاجئين.

وبحثت جبرو مع السفير الفلسطيني لدى العراق احمد عقل والوفد المرافق له، بحسب بيان للوزارة، مجمل الأوضاع والمشكلات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في العراق والسبل الكفيلة بمعالجتها، فضلا عن بحث ومناقشة القانون الخاص باللاجئين الفلسطينيين الذي يعنى بأمورهم من حيث الحقوق والواجبات وشرح المعوقات والمشكلات التي تواجههم".

واوضحت جابرو، أن"الوزارة ستعمل على حل المشكلات التي تواجه اللاجئين وفق الامكانيات المتاحة من خلال توفير الدعم اللوجستي عن طريق الوزارة والوزارات المعنية".



من جانبه، اثنى السفير الفلسطيني، على جهود الوزارة وما قدمته من خدمات لفئات عنايتها لا سيما الفلسطينيين منهم، داعيا الى الاسراع في اقرار قانون اللاجئين ومساعدتهم على جميع الصعد.

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