في مسعى لتسليمها إلى واشنطن.. مديرة في هواوي تمثل أمام محكمة كندية

2020/10/27 | 04:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت المديرة لمالية لشركة هواوي الصينية، منغ وانزهو ،ـ إلى قاعة محكمة بكندا الاثنين في أول خمسة أيام من شهادة الشهود، وهي أحدث جولة من جلسات الاستماع، بينما تسعى كندا إلى تسليمها إلى الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال المصرفي.

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