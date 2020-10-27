"يوم تاريخي".. ترامب يحتفي بتعيين إيمي باريت في المحكمة العليا

2020/10/27 | 05:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتضن البيت الأبيض مساء الثلاثاء، مراسم أداء القسم للقاضية آمي كوني باريت بصفتها قاضية مساعدة في المحكمة العليا للولايات المتحدة.

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