2020/10/27 | 05:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجوم لداعش على بئر نفطية بكركوك يودي بحياة عنصر أمن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/27 | 05:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم لداعش على بئر نفطية بكركوك يودي بحياة عنصر أمن) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم لداعش على بئر نفطية بكركوك يودي بحياة عنصر أمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).