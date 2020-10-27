الكاظمي: الغالب الأعم من المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم

2020/10/27 | 06:06 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، ان الغالب الأعم من المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم.وقال الكاظمي، في تغريدة عبر منصة «تويتر» إن «تظاهرات بغداد كانت استذكاراً سلمياً لأحداث تشرين، الغالب الأعم من المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم».وأضاف الكاظمي «كان هناك بعض المتجاوزين على قواتنا الأمنية البطلة التي أبدت أعلى درجات ضبط النفس والالتزام وقدّمت التضحيات».وتابع ان «هذه الأحداث يجب أن تكون دروساً لنا جميعا، وحدتنا هي الأمل».

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