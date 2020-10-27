الأعرجي والعطا يبحثان تفعيل «كاميرات المراقبة» في بغداد

2020/10/27 | 06:06 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيبحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أمس الاثنين، مع محافظ بغداد محمد جابر العطا، تفعيل عمل كاميرات المراقبة داخل العاصمة.وشهد اللقاء، بحسب بيان لمكتب الأعرجي، بحث تعزيز التعاون بين مستشارية الأمن القومي ومحافظة بغداد، خصوصا فيما يتعلق بالتنسيق الأمني وديمومة الاستقرار داخل العاصمة.واضاف البيان» كما بحث الأعرجي مع العطا، تفعيل عمل كاميرات المراقبة داخل العاصمة وتوزيعها بشكل يغطي جميع المناطق السكنية والتجارية ومؤسسات الدولة، بما يعزز استقرار الوضع الأمني، وملاحقة الجريمة والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة».

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