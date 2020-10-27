2020/10/27 | 06:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس حكماء المسلمين خلال اجتماع عقده الإثنين برئاسة شيخ الأزهر عزمه على رفع دعوى قضائية ضدّ صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة التي نشرت رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد وكذلك أيضاً ضدّ "كل من يسيء للإسلام ورموزه المقدّسة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس حكماء المسلمين يعتزم مقاضاة شارلي إيبدو و"كل من يسيء للإسلام") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس حكماء المسلمين يعتزم مقاضاة شارلي إيبدو و"كل من يسيء للإسلام") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).