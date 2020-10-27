الصحة العالمية تحذر من لحظة خطيرة

2020/10/27 | 07:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه وسط الطفرة العالمية في إصابات كورونا، الطريقة الوحيدة للقضاء على الوباء العمل معا وحصول البلدان الفقيرة على لقاح عادل.



واعتبر غيبريسوس في مؤتمر قمة عالمي للصحة الافتراضية، أن “قومية اللقاح ستطيل أمد الوباء، ولن تقصره”، وأن “نصف الكرة الشمالي يواجه لحظة خطيرة وسط موجة […]

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