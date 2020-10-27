2020/10/27 | 07:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أثارت صحيفة سعودية جدلا واسعا بسبب كاريكاتير نشرته حول العمالة الوافدة في المملكة.



ويظهر الكاريكاتير عمالة وافدة من عدة جنسيات، وهم في أوضاع مآساوية، عند خروجهم بشكل نهائي من المملكة.



وجاء الكاريكاتير كتوصيف لخبر يقول إن نحو ربع مليون وافد في طريقهم لمغادرة السعودية مع نهاية العام 2020.



وقال ناشطون إن هذا الكاريكاتير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاريكاتير لصحيفة سعودية عن المقيمين يثير الغضب وكالة الصحافة المستقلة.

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