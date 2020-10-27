2020/10/27 | 07:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- نعت نقابة الفنانين السوريين الممثل نبيل حلواني الذي توفي اليوم بعد صراع مع مرض السرطان.



وتوفي حلواني في مستشفى ابن النفيس بدمشق، بعد شهرين تقريباً على اكتشاف إصابته بسرطان المعدة.



وكان الراحل، الذي يلعب دور شخصية “أبو صياح” في المسلسل الشهير “باب الحارة”، يصور مشاهده في الجزء 11 قبل أن يدخل المستشفى.



وبدأ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة”ابو صياح” أحد نجوم باب الحارة وكالة الصحافة المستقلة.

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