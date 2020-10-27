شركة ترجح سبب اندلاع حريق واسع في كاليفورنيا

2020/10/27 | 07:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة كهرباء تعمل في جنوب كاليفورنيا إن معدات كهرباء ربما تسببت في حريق أجبر السلطات على إصدار أوامر الإخلاء لحوالي 100 ألف شخص وإصابة عنصري إطفاء بجروح خطيرة

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