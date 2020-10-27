2020/10/27 | 07:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تقول الدكتورة فيكتوريا كوفاليوفا، أخصائية علم النفس والمخدرات، إن التخلي عن التدخين ليس فقط إدخارا، بل وأيضا تفادي السيلوليت، وتغير الحالة الصحية وتعافي الرئتين.



وأشارت الدكتورة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الخلايا تحتاج فقط إلى يوم كامل للتخلص من أكسيد الكربون والبدء بامتصاص الأكسجين بصورة سريعة.



أي أن الجسم سيتخلص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماذا يحدث بالجسم عند الإقلاع عن التدخين؟ وكالة الصحافة المستقلة.

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