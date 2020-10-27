تعرف على أضرار وفوائد اللحوم الحمراء

2020/10/27 | 07:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تعتبر اللحوم الحمراء بأنواعها وطرق الطهي من الأطباق الرئيسية في معظم موائدنا العربية، بينما يمتنع البعض عن تناولها تمامًا ويتحولون إلى نباتيين خوفًا من أي ضرر تسببه.



لكن الحقيقة هي أنها سيف ذو حدين.



يمكن اعتبار ذلك فائدة صحية ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية.



القيمة الغذائية للحوم الحمراء: لاشك أن […]

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