2020/10/27 | 07:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- غالبا ما يرتبط فقدان الوزن بالالتزام بنظام غذائي صارم وممارسة الرياضة، وهذا يعني التمسك بنقص في السعرات الحرارية والذي قد يكون صعبا على أولئك الذين يريدون رؤية نتائج سريعة.



ويمكن لدمج الشاي الأخضر في نظامك الغذائي أن يعزز النتائج بشكل أسرع قليلا في التخلص من الوزن الزائد خاصة حول المعدة.



وبحسب ( إكسبرس) يساعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المشروب الأكثر صحة لفقدان الوزن بسرعة وكالة الصحافة المستقلة.

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