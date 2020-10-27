2020/10/27 | 07:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- البعض لا ينام دون أن يغلق باب الغرفة عليه للانفصال عن الضوضاء أو الأضواء خارج الغرفة أو زيادة الشعور بالأمان..



وهناك نوع آخر لا يحبذ ذلك.



وشارك رجال إطفاء في ولاية كونيتيكت صورتين، لتسليط الضوء على سبب مهم لغلق باب غرف النوم دائما.



ففي أواخر يناير من عام 2019..



استجابت دائرة الإطفاء المحلية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتح باب الغرفة أثناء النوم..



خطر على الحياة! وكالة الصحافة المستقلة.

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