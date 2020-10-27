2020/10/27 | 07:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء ، انخفاض درجات الحرارة لتصل الى 35 درجة مؤية في العاصمة بغداد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق : انخفاض في درجات الحرارة في معظم المحافظات وكالة الصحافة المستقلة.

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