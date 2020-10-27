2020/10/27 | 07:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن المملكة العربية السعودية تستنكر الرسوم المسيئة إلى الرسول محمد أو أي من الرسل عليهم السلام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ندين كل عمل إرهابي أياً كان مرتكبه".. السعودية تعلق على "الرسوم المسيئة للنبي محمد" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ندين كل عمل إرهابي أياً كان مرتكبه".. السعودية تعلق على "الرسوم المسيئة للنبي محمد" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).