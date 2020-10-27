2020/10/27 | 07:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) – حسام الدين جمال – اختتمت مساء الإثنين منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بلقاء جمع بين بيرنلي وتوتنهام، وفاز به الأخير بهدف دون رد.



وحافظ إيفرتون على صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن جاره ليفربول حامل اللقب. ونستعرض لكم في التالي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة السادسة وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة السادسة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة السادسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).