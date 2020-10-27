2020/10/27 | 08:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – يحل ريال مدريد الإسباني ضيفا على بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



الريال خسر المباراة الأولى أمام ضيفه شاختار الأوكراني بنتيجة 2-3 الأسبوع الماضي، فيما تعادل جلادباخ في ملعب إنتر ميلان الإيطالي بهدفين لمثلهما.



موعد المباراة تنطلق مباراة جلادباخ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جلادباخ ضد ريال مدريد..



موعد المباراة والتشكيل المتوقع وكالة الصحافة المستقلة.

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