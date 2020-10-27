مجلس النواب يقر تقسيم الدوائر الانتخابية في محافظة نينوى (وثيقة)

2020/10/27 | 08:18 - المصدر: NRT عربية

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جلسة سابقة لمجلس النواب

فوتو: أرشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

صوت مجلس النواب في جلسته أمس على الدوائر المتعددة لمحافظة نينوى فيما رفع جلسته الى الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء.

وأظهرت وثيقة حصل عليها ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 27 تشرين الأول 2020، تقسيم الدوائر الانتخابية لمحافظة نينوى وفقا لما أقره مجلس النواب خلال جلسته الرابعة عشرة من الفصل التشريعي الحالي والتي عقدت بعد منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ان المجلس أجل التصويت على الدوائر المتعددة لمحافظة كركوك الى جلسة اليوم الاربعاء، حيث صوت البرلمان على الدوائر المتعددة لمحافظة نينوى، وقرر رفع جلسته الى هذا اليوم الساعة الخامسة مساء.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، افتتح ليلة امس الثلاثاء، اعمال الجلسة رقم (14) بحضور 172 نائبا.

ر.إ

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