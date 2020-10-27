2020/10/27 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل حين اشتد سعار رئيس الفريق البرلماني للبيجيدي ضد نشطاء الفيسبوك الذين يطالبون بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء ومنع الجمع بين التعويضات عن المهام الانتدابية ، معتبرا مطالبهم "شعبوية" ومتهما إياهم بالتشويش على عمل المؤسسات وتبخيسها وعرقلة عملها ، لم يكن قصده الدفاع عن المؤسسات الدستورية ولا احترام تخصصاتها ولا حتى الدفاع عن صورة المغرب وسمعته الخارجية.



وعلى امتداد العمل الحزبي للبيجيدي ظل سلوك الإ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يستخفون بالمؤسسات ويسيئون إلى الوطن. - سعيد الكحل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يستخفون بالمؤسسات ويسيئون إلى الوطن. - سعيد الكحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).