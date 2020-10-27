2020/10/27 | 08:27 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 | 08:25 صباحاً | عدد القراءات : 3

مرجع ديني يفتي بقطع العلاقات مع فرنسا وتحريم السفر اليها

بغداد/..



افتى المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي، قطع العلاقات مع فرنسا وتحريم السفر اليها ومقاطعة منتوجاتها، على خلفية الاساءة على الرسول الكريم صل الله عليه واله.

وقال الطائي في بيان، ان "على المسلمين جميعاً استنكار هذا الفعل المسيء الذي يعبر عن دناءة واضحة في العقل الفرنسي، واستخفافاً بيناً برسول الانسانية (صلى الله عليه وآله)، وعليهم مقاطعة البضائع الفرنسية، وتحريم السفر لهذه البلاد وعلى حكوماتهم قطع العلاقات الدبلوماسية حتى اصدار اعتذار رسمي من حكومة ماكرون والضغط عليه برفع دعوى قضائية ضده في محكمة لاهاي الدولية، ذلك الطفل المصنوع من ادوات الماسونية العالمية، وعوائل القرار العالمي، والا فقد نفتي بما هو اعظم واخطر من هذا القول.

واضاف، ان "الاساءة التي صدرت من فرنسا بحق رسول الانسانية محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله) تحت عنوان حرية التعبير وممارسة الحقوق يشعر بأن الغرب مع كل ادعاءاته في احترام القيم الانسانية وحقوق الانسان ما هو الا خدعة قد نبأنا القرآن منذ اربعة عشر قرناً في قوله تعالى ((ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)) فاتباع غير ملتهم يعني عدم رضاهم عنك، وهذا ما ترجمته الرسوم المسيئة لإنسان الكون ورجل الانسانية محمد (صلى الله عليه وآله)".

وتابع، ان "فرنسا تشتهر بتاريخها الدموي ابان استعمارها شعوب الارض واستسهالها سفك الدماء لمجرد رفضهم استعمار بلدانهم من فرنسا أو بريطانيا أو غيرهما ويكفي تصفح التاريخ الجزائري في فترة الاستعمار الفرنسي لتعرف ان أكثر من مليون جزائري أستشهد على يد عسكرهم ويدعون التحضر والتمدن، مشيرا الى "في هذا الظرف تبان معادن المسلمين ودفاعهم عن نبي الل..



رسولهم الكريم وإبداء شيء من حقه عليهم وإلا فسكوتهم يعني انهم راضون وسيحشرون مع المستهزئين والظالمين.

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